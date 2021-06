Un nostro lettore, M.A., ci ha scritto per chiedere aiuto in relazione al transito di mamme e passeggini in via Lamarmora, a Sanremo:

“E’ mai possibile che in via Lamarmora passeggini e carrozzine dei bambini piccoli debbano transitare sulla carreggiata perché il marciapiede è troppo stretto?! E le persone con inabilità motoria? Per poi cosa? Lasciare lo spazio di parcheggiare alle auto sul lato opposto? Cosa dobbiamo aspettare, un investimento?”