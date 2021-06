Il nostro lettore Gianni Calvi ci ha scritto per ricordare il Senatore Gabriele Boscetto, scomparso stamattina:

“Un altro pezzo di storia è andato via. Non starò qui a tessere le lodi come fanno molti dopo il trapasso. Sei stato un grandissimo Presidente e un vero amico. Mi mancavano le nostre lunghe chiacchierate nel tuo ufficio ed ora manchi proprio tu. Un abbraccio a Gabriele e un buon viaggio all'Avvocato Boscetto”.