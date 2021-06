Il Comune di Vallecrosia ha convocato il Consiglio Comunale per lunedì 28 giugno alle ore 9.30 in videoconferenza. La pubblicità della seduta viene garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming attraverso link reperibile sulla home page del sito istituzionale del comune http://www.comune.vallecrosia.im.it/.

L’Ordine del Giorno scaricabile a questo link