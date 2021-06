Covid: vaccinazione sui luoghi di lavoro, altre 11 aziende ammesse

Altre 11 aziende, dopo le 17 già approvate, sono state ammesse per la nuova graduatoria della vaccinazione nei luoghi di lavoro. "...in attuazione delle "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'8 aprile 2021 (Circolare del Ministero della Salute n. 15126 del 12/04/2021)" - precisa ALISA. La prossima scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 30 giugno alle ore 12.



Ecco l'elenco delle aziende:



Lotto 1 (ponente)



- Unisalute Spa



Lotto 2 (area metropolitana genovese)

- Paul Wurth Italia Spa

- Ansaldo Energia Spa

- Hitachi Rail Sts

- RFI Spa

- FIP - Formatura Iniezione Polimeri Spa

- Fincantieri SPA Divisione Navi Militari

- Croce Verde Busallese ODV

- Unisalute Spa

- Confindustria Genova



Lotto 3: (area levante)

- Unisalute Spa

- Iren Spa

- Confindustria La Spezia