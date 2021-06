Sanremo: galleria inagibile alla 'Vesca', cambia il percorso della 'Run for the whales' di domani

Si correrà regolarmente la ‘Run for the whales’, la corsa organizzata per domani tra San Lorenzo al Mare e Sanremo. La decisione è stata presa dagli organizzatori anche dopo la chiusura della galleria sulla pista ciclabile in località La Vesca, a causa di una grave infiltrazione d'acqua (QUI).

“Pur trattandosi di una causa di forza maggiore imprevedibile – evidenzia l’organizzazione - con la collaborazione dei comuni di Sanremo e Ospedaletti ha rimodulato il percorso per permettere uno svolgimento della manifestazione in piena sicurezza”.

Ecco le novità dell'evento. Alle 18.30 la partenza della ‘Mezza maratona’ anzichè da San Lorenzo al Mare sarà prevista dal campo di atletica di Pian di Poma. Il percorso si snoderà per 21 km fra il Comune di Sanremo e il Comune di Ospedaletti sulla pista ciclabile ma il tempo non potrà essere omologato dalla Fidal.

Alla stessa ora è prevista la 10 km: anch’essa partirà dal campo di atletica come la ‘Family run’. I servizi navetta sono di conseguenza soppressi. L'Assessore al Turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi, ha ringraziato il segretario comunale e il Sindaco di Ospedaletti, per la grande disponibilità a fornire la pista ciclabile della città delle rose, per la gara: "Hanno lavorato immediatamente - ci ha detto - con grande spirito di sacrificio. Un grande esempio di collaborazione tra enti".