Sanremo: ciclabile chiusa per una perdita dalla serra di un privato, a rischio la Run for the whales 2021

La perdita d'acqua dalla volta della galleria di capo verde è stata causata dalla rottura di una tubatura privata in una serra soprastante. Il problema che ha portato alla chiusura della ciclabile a Sanremo ora mette a rischio anche la Run for the whales 2021, una corsa podistica in programma domani, sabato 19 giugno.

Questa mattina, Rivieracqua ed Amaie Energia hanno immediatamente inviato i propri tecnici per identificare le cause della perdita in galleria. In un primo momento si era ipotizzato che la perdita fosse dipesa da una tubatura dell'acquedotto.

In realtà l'acqua che ha invaso la volta della galleria arriva da una serra nella zona sovrastante la galleria. I tecnici di Rivieracqua ed Amaie Energia stanno compiendo verifiche per valutare eventuali danni strutturali arrecati dalla copiosa perdita che si è protratta, presumibilmente per molte ore, attraverso una fenditura nella volta.



I tecnici dovranno valutare se il passaggio dell'acqua ha in qualche modo compromesso la tenuta della volta della galleria. Nel frattempo Amaie Energia si è messa in contatto con gli organizzatori della maratona il cui svolgimento resta condizionato dall'esito dei riscontri tecnici. Non sono ancora definibili quindi i tempi per la riapertura della galleria e per il normale transito lungo la pista ciclabile.