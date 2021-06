Camporosso: domenica appuntamento con “Puliamo il torrente Nervia per salvare il mare”

Domenica alle 8 appuntamento con “Puliamo il torrente Nervia per salvare il mare” a Camporosso in località Bigauda (Palatenda).



L'appello è rivolto a tutti i volontari per unire le forze a beneficio dei nostri mari. Alle 12.30 sarà offerto un sostanzioso rinfresco e si ricorda a tutti di portare i guanti.



L'evento è organizzato da Aceb in collaborazione con BordiEventi, Conchiglia Blu, Ambiente e Territorio, Croce Azzurra, Misericordia di Vallecrosia ODV, Protezione Civile Bordighera, Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, CNSAS.

“Accorrete in tanti, il torrente, il mare, il pianeta hanno bisogno di voi”.



Per confermare la propria presenza cliccare QUI.