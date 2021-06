Sanremo: altre due famiglie lamentano la bollettazione di Rivieracqua sulla fognatura

Dopo la mail di un nostro lettore di frazione Borello a Sanremo, ne arriva un’altra da due utenze di strada Collette Beulle, inerenti le bollette di Rivieracqua:

“Anche sulle nostre bollette abbiamo trovato, come accaduto al vostro lettore di Borello, le spese di fognatura, depurazione ed altro. E anche per quanto ci riguarda il servizio non esiste in quanto siamo tutti provvisti di fissa biologica e quindi non allacciati alla rete fognaria comunale. Ho persino inviato una Pec a Rivieracqua spiegando la situazione ma non ho mai ricevuto nessuna risposta da parte loro. Nemmeno noi riteniamo di dover pagare un servizio mai ricevuto”.