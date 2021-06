Il cantautore Niccolò Agliardi ospite oggi pomeriggio ai microfoni di Radio Onda Ligure 101

Il cantautore Niccolò Agliardi sarà ospite oggi pomeriggio ai microfoni di Radio Onda Ligure 101.



È un anno straordinario questo 2021 per Niccolò Agliardi, il cantautore, scrittore e conduttore milanese che grazie alla collaborazione con Laura Pausini e Diane Warren per il brano “Io Sì/Seen” (brano interpretato da Laura Pausini e scritto dalla stessa Pausini insieme a Niccolò Agliardi e Diane Warren) ha portato a casa un Golden Globe, una nomination agli Oscar e una ai David di Donatello



L’intervista di oggi sarà un occasione per presentare “Ostaggi”, il brano che Niccolò Agliardi ha firmato insieme a Edwyn Roberts e Giordano Colombo per la colonna sonora dell’omonimo film di Eleonora Ivone con Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino e Alessandro Haber disponibile su SKY Prima Fila Premiere.



L'intervista andrà in onda alle 15 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.