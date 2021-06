Sanremo: ecco lo spettacolo della Giraglia, ieri l'arrivo delle barche in porto. Circa 2.000 persone in città (Foto)

Lo spettacolo della 68ª edizione della ‘Giraglia’ è iniziato. Al via l’estate sportiva di Sanremo che, già dal weekend ha visto tanta gente in città e che, da ieri, si è riempita delle splendide imbarcazioni arrivate all’interno del porto vecchio, svuotato da quelle che lo occupano solitamente.

L'amministrazione matuziana ha creduto fin da subito nella Giraglia 2021 tanto da destinare all'evento la somma più alta di tutto il calendario sportivo: 65mila euro sui 143mila complessivi per l'intera programmazione fino a dicembre.

La gara di quest'anno ha un percorso completamente diverso, con la partenza da Sanremo, il giro davanti al porto di Ventimiglia e poi verso la Francia. La Giraglia passerà anche attraverso il ‘Santuario dei Cetacei’ e, grazie alla collaborazione con Tethys, ci sarà la possibilità di avere dei punti fotografici per gli avvistamenti.

Per la 23ª volta la Giraglia, organizzata da Yacht Club Italiano e Yacht Club Sanremo, parte dalla città dei fiori. Le barche si sono avvicinate a Sanremo con due regate, una con partenza da Genova e l'altra da Saint Tropez. L'intera flotta si è quindi radunata nel pomeriggio di ieri nel porto di Sanremo, trasformando il porto vecchio nella splendida cornice dell'evento fino a domani, giorno della partenza.

L'intera città accoglie così più di duemila velisti provenienti da tutto il mondo ed è garantito il rispetto di tutte le norme anti Covid ancora vigenti, come il divieto di assembramenti e la presenza di mascherine. La navigazione, quest'anno per la prima volta, troverà due boe prima della Giraglia: una a Cala del Forte, il nuovo porto di Ventimiglia, e l'altra a Chretienne davanti alla Rade d'Agay.

La partenza è fissata per domani alle 12 e, in questo modo le circa 2.000 persone presenti tra gli equipaggi, garantiranno anche buoni introiti per i locali della città, per un inizio di stagione coi fiocchi dopo mesi difficilissimi.

(Foto di Tonino Bonomo)