Il Liceo Vieusseux di Imperia e l’IC di Vallecrosia hanno intervistato l'ambasciatore italiano a New Delhi - video

Il Liceo di Imperia e l’IC di Vallecrosia hanno avuto l’opportunità di intervistare in esclusiva Vincenzo De Luca, ambasciatore italiano a New Delhi. L’incontro online ha permesso di esplorare a beneficio degli alunni delle due scuole e di tutta la cittadinanza interessata alcuni aspetti di quell'immenso paese emergente che è l'India di oggi.





Sono stati toccati temi di storia, di geopolitica, di economia, società, religione, spiritualità e cultura, legati alle tradizioni e alla contemporaneità del subcontinente indiano. L'intervista è stata curata dal dirigente scolastico Paolo Auricchia, dalla studentessa Angela Martinelli, dall'insegnante Luciana Moro. Con questa lezione online dell’Ambasciatore italiano a Nuova Delhi si conclude per l’a.s 20-21 il ciclo di contributi formativi esterni realizzato dal Liceo Vieusseux a supporto della didattica della scuola e per l’apertura culturale del territorio, in un’ottica di scuola sempre più intesa come centro civico di promozione culturale.

“Quest’anno gli alunni del liceo hanno avuto la possibilità di incontrare personalità di rilievo nel mondo della letteratura, del cinema, dell’economia, degli studi storici, dell’Unione europea, della Banca mondiale, della diplomazia, del giornalismo, della ricerca farmacologica e di quella geografica. Tutti i contributi sono liberamente accessibili dal sito del Liceo, al link https://www.liceoimperia.edu.it/pagine/inviti-al-vieusseux" - ricordano dal Liceo di Imperia.