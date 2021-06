A Ventimiglia pulizia straordinaria e nuove piante in città in vista dell'inaugurazione del porto

Pulizia straordinaria e nuove piante in piazza della Costituente, porzione urbana che unisce la città nuova con la vecchia e che fa da indicazione per il nuovo porto. Punto di snodo fondamentale a Ventimiglia.



Operai al lavoro per le opere di manutenzione che infatti rientrano nei preparativi per l'inaugurazione del porto 'Cala del Forte', in programma il 2 luglio, alla presenza delle massime autorità locali, i vertici provinciali e regionali ed anche il Principe Alberto II seguito dalle maestranze del Principato.



Un appuntamento al quale non mancare e che cambierà in maniera considerevole l'aspetto della città.