Aperte le prenotazioni al vaccino (Pfizer o Moderna) per gli Under 18 anche nella nostra provincia

Sono state aperte le prenotazioni anche su linea a vaccino MRNA (Pfizer o Moderna) per le tutte le fasce d’età. Per i minori di 18 anni il consenso alla vaccinazione è espresso dai genitori o altri soggetti titolari della potestà genitoriale. Il giorno dell'appuntamento è necessario sia presente almeno uno dei genitori o altro soggetto titolare della potestà genitoriale, che dovrà consegnare delega scritta dell’altro soggetto titolare della potestà genitoriale corredata da copia di documento di identità o dichiarazione di esercitare da solo la potestà genitoriale stessa e firmare davanti al medico il consenso al vaccino Pfizer.

I centri vaccinali in cui ricevere la vaccinazione a MRNA sono: il Palasalute di Imperia, il Drive Through e Stazione ferroviaria di Taggia, il Palabigauda di Camporosso ed ex palestra Gil di Ventimiglia. Le modalità per poter effettuare la prenotazione sono le seguenti:

- sul sito internet https://prenotovaccino.regione.liguria.it

- numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

- farmacie che effettuano servizio CUP

- sportelli Cup di Asl e Ospedali