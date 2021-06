Ventimiglia: a 'Chi l'ha Visto?' nuovo appello per la scomparsa della 14enne Sofia

A 'Chi l'ha Visto?' corre ancora l'appello per la scomparsa della 14enne ventimigliese Sofia.

Di lei non si hanno tracce dal 1° giugno e la famiglia teme che possa essere con qualcuno, probabilmente maggiorenne, che le impedisce di tornare a casa.

Sofia se n'è andata di casa il 1° giugno senza portare con sé effetti personali, nemmeno una borsa dalla quale non si separava mai.

Chiunque avesse sue notizie può contattare le forze dell'ordine.