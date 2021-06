Ventimiglia: premiati i vincitori del concorso ‘Il mio Corsaro Nero’, iniziativa rivolta ad allievi dai 6 ai 14 anni

E' arrivato al traguardo, con 113 opere, il concorso grafico pittorico "Il mio Corsaro Nero" organizzato dal Comitato Corsaro Nero, Nuovi Orizzonti ,Ente Agosto Medievale e patrocinato dall'Amministrazione cittadina, rivolto ad allievi della scuola dell'obbligo del comprensorio intemelio. Due le vincitrici, Giulia Barale per la scuola elementare-categoria disegno ".per la spontaneità,, l'originalità, la pulizia e la padronanza dei codici stilistici" e Alessandra Liparulo, scuola media- categoria fumetto " per il sapiente uso del lettering e degli elementi grafici e per l'armonia, la pulizia e la coerenza della composizione".

Menzione speciale, nella sezione disegno, per Claudia Carassale, Germana Curti, Mattia Campodoni, Alice Rebaudo. Nella sezione fumetto si sono aggiudicati i riconoscimenti:Simone Boeri, Riccardo Giraudo, Valentina Orrù. Targa Unicef per "Il legame tra passato e futuro" all'opera di Alice Franco. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un apposito attestato.

La premiazione, nel rispetto delle misure di prevenzione, si è svolta sabato scorso all'Orangerie dei Giardini pubblici, davanti ad un attento pubblico con la partecipazione del Vicesindaco Bertolucci, il presidente del Consiglio Spinosi, gli assessori De Villa e Palmero, e il consigliere regionale Riolfo. Grazie al disegno i sogni d'avventura dei giovanissimi hanno preso forma e colore, ma gli organizzatori nel lanciare il concorso si erano prefissi un obiettivo in più, quello di contribuire, con l'apporto di insegnanti e genitori, a sviluppare l'orgoglio di appartenenza al proprio territorio, unitamente alla consapevolezza del grande patrimonio culturale che Ventimiglia custodisce.

La giuria, presieduta da Diego Lupano e composta dai fumettisti Fabio Bono, Alessandro Scibilia e da Colomba Tirari presidente del Comitato Unicef di Imperia, ha lavorato con passione e meticolosità. "La partecipazione è stata numericamente importante, fanno sapere, in ogni lavoro abbiamo percepito la capacità di personalizzare il tema proposto e in molti una cura realizzativa particolarmente evidente". All'interno dell'Orangerie è allestita l'esposizione dei lavori pervenuti; che rimarrà aperta fino a sabato.