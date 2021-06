Sanremo: Comune e Unione Industriali sul futuro di un eliporto commerciale a Capo Verde

Importante incontro questa mattina a Palazzo Bellevue tra l’Amministrazione comunale e l’Unione Industriali di Imperia durante il quale è stato affrontato anche il tema della realizzazione di un’elisuperficie commerciale a Capo Verde.

Il sindaco Alberto Biancheri, accompagnato dagli assessori Massimo Donzella e Mauro Menozzi, dal consigliere comunale Carlo Biancheri e dal Segretario generale Tommaso La Mendola, ha ricevuto i vertici di Confindustria Imperia Barbara Amerio (presidente) e Paolo Della Pietra (direttore) i quali, insieme a Enio Marino, presidente di Ance Imperia, hanno rimarcato l’importanza strategica per le imprese del territorio che avrebbe l’eliporto commerciale.

Il sindaco ha spiegato che la realizzazione di un’elisuperificie commerciale rientra negli obiettivi dell’Amministrazione e da tempo si sta lavorando per raggiungere anche questo risultato con un project financing ad iniziativa pubblica che consentirebbe alla città di Sanremo e al territorio un ulteriore sviluppo infrastrutturale, commerciale e turistico, confermando altresì che l’iter progettuale sta entrando nella fase attuativa.

Infatti, è già stato affidato l’incarico tecnico per la valutazione dell’opera ai fini urbanistico-edilizi, propedeutico alla realizzazione di un progetto tecnico per il quale sono stati presi contatti con Cassa Depositi e Prestiti, disponibile a finanziare il progetto attraverso il cosiddetto fondo di rotazione. Ultimato questo passaggio, l’Amministrazione comunale e gli uffici sperano di pubblicare il relativo bando di gara verso la fine dell’estate.

Tra le caratteristiche tecniche del progetto che dovrà andare a base di gara per la realizzazione dell’eliporto di Sanremo, il primo sul territorio provinciale, si prevede l’abilitazione al volo notturno, l’area di sosta per elicotteri, la possibilità del servizio hangar e di quello di rifornimento. Con quest’opera sarà altresì riqualificata tutta l’area di Capo Verde, compresa la viabilità di servizio.

“E’ un progetto in cui credo molto e al quale lavoriamo da tempo - ha spiegato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – perché ritengo che possa avere sviluppi importanti per Sanremo e il territorio. Parlando con i principali stakeholder dell’imprenditoria, del turismo e del commercio e, come confermatomi anche stamattina da Confindustria, questo progetto verrebbe visto come un ulteriore e significativo step di crescita del nostro territorio consentendo alla nostra città di migliorare i collegamenti e rappresentando nuovo impulso anche per il turismo e il commercio, rivolgendosi quindi ad un certo target di visitatori. Tutto ciò senza dimenticare che l’elisuperificie servirà anche per trasporti di carattere sanitario e per la Protezione civile”.

“I tempi di percorrenza da e per città come Milano, Torino e Genova – ha continuato il primo cittadino - non permettono di sfruttare appieno le potenzialità della nostra area, penalizzandoci anche rispetto alla Costa Azzurra che può contare su un aeroporto internazionale e su scali eliportuali. Con un eliporto a Sanremo, Milano sarebbe raggiungibile in 45 minuti, Torino in 40 minuti, Genova in 20 minuti, Nizza in 8 minuti e Monaco in 5 minuti. Ma da un punto di vista tecnico potremmo aprire rotte anche in Svizzera e Sardegna. L’obiettivo è realizzare un’opera così importante attraverso lo strumento del project financing ad iniziativa pubblica, quindi a costo zero per l’ente e la collettività. Sanremo negli ultimi anni, già con la mia precedente amministrazione, è tornata ad attrarre forti investimenti privati in vari settori chiave come nautica, moda, silver economy, hotellerie di lusso: confido che anche il progetto dell’eliporto possa generare l’interesse di eventuali investitori”.