Alassio (SV): tutto pronto per la tappa regionale del Campionato Italiano di Pizza in Tour

L’attesissima fase regionale del Campionato Italiano Pizza in tour 2021si svolgerà ad Alassio il giorno 7 giugno dalle ore 11.00 alle ore 17.00 presso l'osteria Maccaja di Gabriele Gianotti. I migliori pizzaioli liguri si contenderanno la partecipazione alla finale nazionale prevista per questa edizione sempre in Liguria, precisamente a Diano Marina in provincia di Imperia il prossimo 5 luglio. I concorrenti si sfideranno in diverse categorie, dalla pizza gourmet fino a quella regionale realizzata con prodotti tipici e saranno giudicati da una Giuria dove saranno presenti fra gli altri Gabriele Gianotti, noto pizzaiolo già campione italiano A.P.I. 2019 e secondo classificato del nord della Pizza talent show e lo chef dei vip Giuseppe Colletti della Scuola di Cucina 'O Sole Mio di Diano Marina, che ospiterà la finalissima della manifestazione Entrambi sono membri fondatori del noto gruppo Facebook denominato "Chef Colletti Giuseppe", una pagina a disposizione di tutti gli amanti della buona cucina, professionisti o semplici appassionati. (tag: @chefcollettigiuseppe)

L’appuntamento per gli amanti della pizza è quindi per il prossimo lunedì ad Alassio per sentire il profumo e provare e il sapore autentico della pizza presentata in diverse tipologie. Questa manifestazione rappresenta infatti una importante occasione per far conoscere il mondo della pizza e premiare chi con merito presenterà il prodotto migliore.

La finale nazionale del Campionato Italiano di Pizza in Tour si svolgerà il 5 luglio presso l’Accademia “O’Sole Mio” di Diano Marina in provincia di Imperia in Liguria