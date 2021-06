Sanremo: boom di francesi al mercato e nei locali, oggi il Covid sembra un lontano ricordo e lunedì 'zona bianca'

Oggi sembra davvero estate e sembra di essere tornati al periodo pre Covid a Sanremo. Se non fosse per le mascherine, tra l’altro regolarmente indossate da quasi il 100% di residenti e turisti, oggi nessuno avrebbe mai pensato alla pandemia che, di fatto, non è ancora terminata.

Il mercato di piazza Eroi del sabato, infatti, anche oggi era stracolmo di clienti. Anzi, è stata sicuramente più ricca di persone, anche se i commercianti lamentano ancora un po’ di titubanza negli acquisti. “E’ comunque un buon inizio – ci ha detto Fabrizio Sorgi di Confcommercio – e oggi, con l’apertura ai francesi abbiamo rivisto il mercato che conoscevamo una volta. Speriamo davvero che sia di buon auspici, dopo questo difficilissimo momento per tutti”.

C’è quindi ottimismo tra gli operatori degli ambulanti, lo stesso raccolto ieri a Ventimiglia, anche se il ‘grosso’ dei francesi lo si è visto oggi nella città dei fiori. E Sanremo sta rispondendo alla grande, con una giornata di sole eccezionale che attira anche gli amanti del mare e della tintarella. Insomma, per chi è venuto oggi sulla riviera di Ponente è quasi ‘bingo’, ma lo è anche per i commercianti.

Bar e ristoranti, che finalmente possono servire anche all’interno, sono stati presi letteralmente d’assalto. Anche questo un motivo che fa ben sperare per l’estate ormai imminente. Ora rimane solo da incrociare le dita e sperare che i numeri della pandemia continuino a calare. Lunedì prossimo entriamo in zona bianca, con le restrizioni che caleranno ulteriormente. La ‘ripartenza’, quella vera, è vicina.