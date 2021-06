Autostrada: secondo Ioculano "Situazione insostenibile", la A10 "Lavori pianificati con la Regione"

L’Autostrada dei Fiori replica al Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano, sulla situazione in autostrada.

In particolare sul numero e la posizione dei cantieri presenti nella giornata di giovedì lungo il tronco Savona-Ventimiglia (confine francese): “Corrispondevano a quelli pianificati e concordati nell’ambito dei tavoli tecnici con la Regione Liguria e con il Ministero concedente e sono tutti relativi all’esecuzione di opere per elevare il livello di sicurezza dell’infrastruttura. Per i lavori di manutenzione delle pavimentazioni, per rendere più confortevole l’utilizzo dell’autostrada, vengono programmati annualmente nei periodi in minor traffico o in orari notturni o all’interno di tratte già cantierizzate per altri lavori”.

“Il restringimento di corsia tra Bordighera e Sanremo in direzione Savona di giovedì – prosegue la A10 - la cui durata si è limitata ad alcune ore, è stato un intervento straordinario, resosi urgente per poter ripristinare un limitato tratto di pavimentazione che, a causa di un degrado non previsto, avrebbe potuto comportare rischi per la circolazione se non ripristinato. In ultimo, dei tre incidenti citati nell’articolo solo uno è avvenuto in un tratto ove era presente un cantiere”.