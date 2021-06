Ventimiglia: 69enne residente in Svizzera cade facendo un volo di 6 metri ai Balzi Rossi e muore (Foto)

E’ caduto mentre stava probabilmente cercando di raggiungere il mare, attraverso una delle stradine che compongono il dedalo che porta dalla Statale Aurelia alle splendide spiaggette dei Balzi Rossi, il, 69enne italiano ma residente in Svizzera, morto nel primo pomeriggio di oggi.

L’uomo, che era solo, si era avventurato a piedi quando è scivolato ed è caduto. Alcune persone che erano nella zona hanno assistito al fatto ed hanno chiesto i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, i Carabinieri e la Guardia Costiera.

L’uomo, caduto da un'altezza di almeno 6 metri è morto praticamente sul colpo e a nulla sono serviti i soccorsi. Era stato allertato anche l'elicottero 'Grifo 1', chiamato in provincia anche per l’uomo morto sotto il trattore a Pieve di Teco ma, una volta constatato il decesso, è stato fatto rientrare. Invece, vista la zona in cui era il cadavere del 69enne, è stato richiamato il velivolo per recuperarlo e portarlo in una piazzola attigua all’Aurelia.

E’ intervenuto anche il medico legale mentre del caso si occupano gli uomini della Guardia Costiera. Ora si cercherà di capire se l’uomo fosse solo in vacanza o per altre ragioni nella zona e gli inquirenti dovranno contattare la famiglia.