Sanremo: ruba il casco a un 'rider' ma i colleghi trovano il ladro che stava fuggendo in autobus

Un ‘rider’ viene derubato del casco appoggiato sullo scooter in attesa degli ‘ordini’ da portare a casa dei clienti e tutti i suoi colleghi si mettono alla ricerca del ladro, scovandolo su un bus diretto nell’entroterra.

E’ accaduto ieri all’ora di pranzo in piazza Colombo. Il rider aveva lasciato il casco, come fa solitamente per praticità e per velocizzare le consegne, sul sellino dello scooter. Il tempo di entrare nel locale per ritirare la merce e, all’uscita, il casco non c’era più. Si è guardato introno e non vedendo nessuno ha chiesto la solidarietà dei colleghi, anche loro in attesa di procedere con le consegne.

Si sono messi subito alla ricerca del ladro, che era fuggito alla sottostante stazione dei bus. Si era ‘nascosto’ su un pullman che era diretto nell’entroterra e, quando pensava di averla fatta franca, ha dovuto fare i conti con diversi rider arrabbiati per l’accaduto. Si sono fatti riconsegnare il maltolto e lo hanno denunciato alla Polizia, fatta intervenire poco dopo. Si tratta di un 34enne che ora dovrà rispondere del reato commesso.