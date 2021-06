Sanremo vuole informatizzare i parcheggi a raso: si lavora al progetto smart con il colosso ‘Municipia’

“Informatizzare i parcheggi è fondamentale in una città come Sanremo che si deve preparare a livello turistico e non è possibile che ci arriva non sappia dove si può posteggiare e se ci sono posti o no”. Con queste parole il sindaco Alberto Biancheri ha annunciato in consiglio comunale l’imminente progetto per l’informatizzazione dei parcheggi in città. Non solo quelli interrati, ma anche quelli a raso.

Una vera e propria rivoluzione digitale che potrebbe cambiare la vita di residenti e turisti e che il Comune vuole portare avanti con il colosso ‘Municipia’, la più grande realtà italiana e internazionale per la digitalizzazione pubblica. I parcheggi a raso potranno essere controllati tramite placche che consentiranno anche di rendere smart sia il pagamento che il controllo da parte delle forze dell’ordine.

“Sarà Municipia a portare avanti il progetto - ha concluso il sindaco Biancheri che ha però specificato anche l’intenzione di coinvolgere Amaie Energia nella gestione successiva. I tempi? Per il momento non emergono dettagli in merito, ma pare che l’amministrazione voglia accelerare il più possibile.