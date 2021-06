Pontedassio: iscrizioni aperte al corso online per diventare volontari della Croce Rossa

"Sono previste lezioni sincrone in orario serale e lezioni preregistrate, asincrone, che potranno essere seguite in qualsiasi momento attraverso un portale CRI dedicato alla formazione a distanza. - spiegano dalla Croce Rossa - Il corso terminerà il 14 giugno e, successivamente, sarà possibile continuare il percorso di formazione con altri corsi specifici per ogni area di attività: dal soccorso alla protezione civile, al sociale e molto altro ancora".

"E', infatti, già previsto un corso per essere abilitati a poter svolgere i servizi di trasporto e di emergenza-soccorso, che inizierà il 20 giugno. - aggiungono - Le iscrizioni possono essere effettuate tramite internet sul sito www.gaia.cri.it ; per informazioni è possibile scrivere a pontedassio@cri.it oppure telefonare allo 0183279700".



"Il nostro Comitato, che nell'ultimo periodo si sta rinnovando e sta crescendo grazie al contributo di tanti Soci, ha bisogno di nuovi Volontari. E' fondamentale, infatti, per tutta la popolazione degli otto comuni di competenza della Valle Impero e del Maro, mantenere attivo il presidio per l'emergenza sanitaria. L'obiettivo, a stretto giro, è di riuscire a garantire una presenza continuativa, ventiquattr'ore al giorno, tutti i giorni dell'anno. Ma non solo: garantire anche i trasporti per le visite programmate, lo sportello per la consegna di viveri alle persone indigenti e tutte le altre attività in collaborazione con gli Enti" - ricorda Paolo Cossu, Presidente del Comitato CRI di Pontedassio."