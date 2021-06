Ventimiglia: conferma del vice Ministro Costa, i francesi possono venire in provincia se vivono entro i 60 km

“A seguito della visita del Sottosegretario di Stato alla Sanità, Andrea Costa, siamo riusciti subito a risolvere un problema importantissimo per la città che conta molto sui clienti francesi che vengono a fare compere oppure semplicemente vengono a mangiare nei nostri ristoranti”.

Lo ha detto il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, che prosegue: “Da oggi, 2 giugno – continua - è entrata in vigore la nuova ordinanza del Ministro della Salute per chi rientra o permane in Italia da un Paese estero, la Francia, nel nostro caso. L'ordinanza mi è stata preannunciata ed inviata dallo stesso Andrea Costa che ha mantenuto la sua parola di interessarsi al problema che gli avevo posto sabato scorso, quando è venuto a visitare il nostro centro vaccinale. La nuova ordinanza precisa che, a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo e dall’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro della salute, si deve compilare prima di entrare in Italia uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che prevedeva l'obbligo di certificazione verde a seguito di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, non si applicano in caso di rientro o permanenza nel territorio nazionale a seguito:

- di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione”.

“I nostri amici francesi – termina Scullino - possono quindi, venire per 24 ore in Italia tranquillamente, acquistare e visitare Ventimiglia, purchè siano residenti, abitino o dimorino entro i 60 chilometri da Ventimiglia, quindi ben oltre Nizza, che dista solo a 40 chilometri circa”.