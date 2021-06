Sanremo: 'Nessuno è straniero', dure critiche del Consigliere Daniele Ventimiglia all'iniziativa delle 'Sardine'

“L'iniziativa politica intrapresa dal partito democratico e dalle ‘Sardine ponentine’, con la scritta ‘Nessuno è straniero’, nel giorno della nostra Festa della Repubblica, è fuori luogo e lesiva delle priorità, in questo momento di profonda crisi economica”. Interviene duramente in questo modo il Consigliere comunale di opposizione (Lega) a Sanremo, Daniele Ventimiglia, commentando l’iniziativa (QUI) messa in atto dal gruppo insieme al PD e all’Anpi sulla passeggiata a mare.

“Ancor più grave – prosegue Ventimiglia - è che tale iniziativa sia stata avvallata col patrocinio del Comune di Sanremo, violando quelli che solo gli equilibri politici comunali. Queste iniziative del PD nascondono il preludio di una Legge sullo ‘Ius soli’ che, come Lega, contrasteremo con ogni sforzo nelle sedi opportune”.

Ventimiglia annuncia anche un documento che presenterà al Sindaco e alla Giunta sull’iniziativa: “Non ci fermeremo qui – termina - e presenteremo un interrogazione Urgente per conoscere nel dettaglio l'iniziativa, sperando che venga ripristinato al più presto il manto stradale imbrattato”.