Sanremo: un progetto per una 'Piscina naturale' tra i due porti con la soluzione ai problemi di fognatura e acquedotto

E’ stato presentato nei giorni scorsi in Comune a Sanremo un importante progetto, a firma dell’Ing. Valerio Chiarelli di Rivieracqua, per l’allestimento di una piscina naturale tra i due porti della città dei fiori, con una serie di fontane luminose sullo stile proposto negli ultimi anni a Dubai ma, anche con un progetto per la definitiva sistemazione degli annosi problemi legati all’acquedotto e alla fognatura.

Il progetto nasce proprio dall’idea di risolvere i problemi alle condotte fognare, sfruttando le risorse che arriveranno in Comune dagli oneri per il progetto dell’albergo di Portosole e per il project del porto vecchio. Tra l’altro, per superare alcuni vincoli tra cui oneri demaniali che la società Portosole doveva versare per la mitigazione dell’impatto ambientale, c’è già un accordo per tre piscine artificiali nella zona. Un progetto che riusale a 40 anni fa e che, ad oggi non avrebbero senso.

Rivieracqua ha quindi pensato di sposare l’idea delle opere di fognatura e acquedotto, bonificando e deviando le acque del San Francesco verso il mare aperto e del San Lazzaro verso la fognatura. In questo si potrà creare una piscina naturale, con ricambio d’acqua dolce ma anche con fontane luminose e un ricircolo dall’esterno di acqua di mare, creando giochi d’acqua sullo stile dei parchi acquatici.

Il progetto sarebbe a impatto zero di opere artificiali con lo specchio acqueo che sarebbe balneabile con acqua pulita e risolvendo i problemi di fognatura. Il costo dell’intervento ammontano a circa 4 milioni di euro e i tempi sono ovviamente vincolati ai due progetti: più rapido quello di Portosole con la possibilità di mettere mano alle due stazioni di sollevamento della fognatura, deviare le acque di magra dei due torrenti e creare i primi giochi con le fontane luminose.

La progettazione potrebbe essere pronta per quest’anno e le prime opere potrebbero terminare a fine 2022 mentre, per il totale completamento si andrebbe al 2024.