La ricetta #nosprechi de I Deplasticati: oggi prepariamo il timballo con avanzi di pasta (Video)

Nuovo appuntamento con la rubrica ‘Verdeacqua’ de I Deplasticati nella sua speciale edizione del mercoledì dedicata alle ricette anti spreco.

Oggi prepareremo il timballo con avanzi di pasta.

Quante volte capita di ritrovarsi con dei pacchetti di pasta nei quali è rimasta una quantità nemmeno sufficiente per una porzione?

Oggi ho rovistato nella dispensa e ne ho trovati tre: spaghetti, penne e malloreddus. E allora che fare? Ho deciso di cuocerla tutta insieme, facendo una media dei rispettivi tempi di cottura (deve risultare comunque "al dente"), di condirla con della passata di pomodoro fresca, olio d’oliva, sale, pepe, mozzarella e ricotta salata in abbondanza.

Ho rivestito una teglia da forno, da 20cm di diametro, con carta da forno e ho versato la pasta. Ho dato una bella spolverata di ricotta salata e di pangrattato e via in forno a 180° per circa 30 minuti, fino a quando la superficie non diventa bella croccante. Veramente buona, ma soprattutto l'ideale per smaltire i fondi dei pacchi di pasta.

Ovviamente anche oggi l’obiettivo è #nosprechi quindi usate il formaggio che avete in frigo e se avete dei salumi da far andare metteteli che danno ancora più sapore alla pasta. Non si butta nulla, no allo #sprecoalimentare