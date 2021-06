Sanremo: scritta sul lungomare 'Nessuno è straniero', una nostra lettrice commenta le polemiche

Una nostra lettrice, Roberta Colombo, è intervenuta per commentare le polemiche sulla scritta ‘Nessuno è straniero’:

“Leggo le critiche del Consigliere comunale di opposizione Ventimiglia all'iniziativa e, a prescindere dalla sua posizione politica che è sottintesa, ma veramente questa manifestazione sarebbe stata lesiva delle priorità in questo momento di profonda crisi economica? Quale priorità avrebbe ‘scavalcato’ questa manifestazione e da quali risorse pubbliche economiche avrebbe attinto? E l'interrogazione urgente promessa dal consigliere Ventimiglia, non sottrarrebbe invece tempo al consiglio comunale, scavalcando invece, in questo caso sì, ben altre priorità? E il consigliere Ventimiglia sappia che l'asfalto da lui definito imbrattato verrà ripristinato entro la scadenza definita oppure da un bell'acquazzone”.