Ventimiglia: rinnovato il direttivo della Confesercenti, Sergio Scibilia è il nuovo presidente cittadino

“Si continua a lavorare per la città a tutela delle nostre imprese”. Lo ha detto Sergio Scibilia, nuovo presidente cittadino di Confesercenti Intemelio, eletto nell'ultima assemblea dei soci.

Succede a Patrizia Taricco, presidente storica e trasferita con la propria attività ad Imperia, nell'ambito del rinnovo delle cariche della associazione in tutta Italia. “Una nuova esperienza che voglio condividere con una nuova squadra di operatori cittadini che hanno dato la loro disponibilità per rafforzare la presenza di una associazione di categoria che spazia in vari settori, oltre a quelli tradizionali del commercio e del turismo, anche in ambiti diversi, quali servizi, innovazione, verde, in un ambito terriotriale importante come la Val Roya e la Val Nervia”.

Sul tavolo intanto molte emergenze, dal Covid al fenomeno immigrati, l'isolamento stradale e ferroviario della Val Roya, i danni economici causati dalla tempesta Alex ma anche moltre prospettive in particolare ci candidiamo per giocarsi il jolly del turismo, settore troppo trascurato negli ultimi vent'anni. Molti i progetti che si basano su un'offerta ‘slow e green’, sentieri, percorsi ciclabili, mare e natura, mobilità dolce con rafforzamento dei collegamenti ferroviari verso Cuneo, Genova, Milano e Costa Azzurra.

“Il comprensorio intemelio – prosegue Scibilia - deve puntare sulla ‘bellezza’ dei nostri luoghi, delle nostre tradizioni, dei nostri prodotti della terra, del nostro patrimonio storico-ambientale, dei nostri operatori. Servono servizi per il turismo, spiagge pulite 360 giorni all'anno, uffici del turismo accoglienti e posti in zone strategiche. A Ventimiglia ci occuperemo del futuro del Parco Roya, l'ex area ferroviaria destinata a ricevere una esagerata speculazione di 350.000 mq di commercio, valanga che ucciderebbe la rete dei nostri negozi. In Val Roya presenteremo progetti turistici per unire la ‘Ferrovia delle Meraviglie’ agli antichi sentieri che da Airole e Olivetta portano a Breil e a Limone, nella Val Nervia punteremo ad ampliare la ‘Ciclovia Pelagos’ oltre a Dolceaqua per valorizzare i borghi dell'Alta Val Nervia”.

“Saremo dei buoni osservatori con tutte le amministrazioni comunali - conclude Scibilia - ma anche dei buoni suggeritori, senza fare sconti a nessuno, nel rispetto massimo delle istituzioni. In conclusione a nome di tutto il direttivo cittadino esprimiamo un sentito ringraziamento a tutte le forze dell'ordine presenti nella nostra città, per il lavoro prezioso che stanno svolgendo e per la loro continua presenza”.

Questi i componenti del direttivo: Alice Allegro (Gelateria), Valentina Carletto (Commerciante), Gianluca Castoldi (Balneari), Silvia Codo (Azienda Detergenti), Nuccio Falbo (Azienda grafica), Maurizio Falone (Assicuratore), Gianluca Foti (Telefonia), Tiziana Giudici (Turismo), Vincenzo Lauria (Agenzia di viaggi), Alessio Leospo (Giovane imprenditore), Federico Mulas (Ristoratore), Giovanni Carlo Orengo (Pubblico esercizio), Claudio Ristagno (Arredamenti), Stefano Scialli (Outdoor), Sergio Scibilia (Agenzia servizi), Viviana Scibilia (Turismo) e Felix Troccoli (Benzinaio).