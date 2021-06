Coronavirus: da oggi i tre 'drive through' della provincia di Imperia cambiano orario

A partire da oggi, 1/6/2021, i tre 'drive through' della provincia di Imperia in cui fare il tampone cambiano orario. È possibile effettuare i tamponi molecolari rinofaringei gratuiti, su prenotazione del Dipartimento di prevenzione o dei Gsat, previa richiesta del medico curante (o pediatra per percorso scolastico), in macchina, nelle seguenti sedi ed orari:

Imperia - Molo San Lazzaro

dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 11

Sanremo - Palafiori corso Giuseppe Garibaldi 1

dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 11

Vallecrosia (ex mercato coperto)

dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 11