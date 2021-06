Sanremo: nasce 'Passione Nuoto' la web serie targata Utopia Musica con la nuotatrice Giorgia Amodeo

Esce oggi a mezzogiorno Passione Nuoto una web serie dedicata agli sport acquatici realizzata da Utopia Music di Christian Gullone, in collaborazione con la Polisportiva Integrabili.

Durante il lockdown Giorgia Amodeo, nuotatrice plurimedagliata di Sanremo, ha intrapreso un percorso di ricerca dedicato ai suoi beniamini, del nuoto, realizzando una miniserie in cui racconta alcune curiosità di atleti che si sono distinti negli sport acquatici. La prima puntata sarà dedicata alla campionessa Federica Pellegrini. "La serie è uno spaccato, non solo della vita dei nuotatori ma anche della vita di Giorgia, che in qualche modo ci racconta anche di lei e della sua condizione" - spiega Gullone che ha curato regia e riprese delle varie puntate che saranno trasmesse sul canale YouTube dedicato alla serie, a questo LINK.

“Questo lavoro - dice Giorgia - mi ha permesso di conoscere in modo più approfondito alcuni atleti, anche quelli con disabilità come me, spero che questa prima serie funga da volano, per poterci incontrare di persona, magari per allenarci insieme, per abbattere le barriere che in questo momento non sono solo legate alle abilità personali ma anche ai rischi della pandemia e altre minacce che non ci aspettavamo".



"Durante il lockdown, mi sono resa conto di quanto mi mancasse nuotare così come la quotidianità che avevo prima, fatta di incontri, allenamenti e socialità. È importantissimo non dimenticarsi di tutti. Le persone hanno bisogno di incontrarsi, in sicurezza ovviamente e spero che presto si possa tornare alla normalità!" - conclude Giorgia