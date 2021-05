Nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, mercoledì prossimo il Comune di Sanremo ricorderà l’anniversario della fondazione della Repubblica con una breve cerimonia, in forma statica, alle 9 al monumento dei Caduti in via Roma, angolo corso Mombello.

Interverrà il sindaco Alberto Biancheri e sarà presente il Gonfalone civico con agenti in alta uniforme.