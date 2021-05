Apre a Santa Tecla #turismoasanremo: la Città dei Fiori mette in mostra la sua storia (Foto)

Sanremo mette in mostra la sua storia e la storia del suo turismo. Da domani (e fino al 5 settembre) sarà aperta al Forte di Santa Tecla la mostra ‘#turismoasanremo’, progetto realizzato dal Comune insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La mostra propone, attraverso diverse aree tematiche, un viaggio alla riscoperta della storia turistica della città tra la fine del XIX secolo e la seconda metà del XX secolo. Il tutto con una vasta esposizione di manifesti d’epoca, immagini e documenti che raccontano la nascita e lo sviluppo del turismo sanremese. Per l’occasione ne verranno prestati anche da diversi Enti tra i quali il Museo Collezione Salce di Treviso, l’Archivio Storico della Regione Liguria, l’Archivio Storico della Pubblicità di Genova e l’archivio fotografico Moreschi di Sanremo.

Nelle interviste: il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, l’assessore alla Cultura Silvana Ormea, il Direttore di Santa Tecla e curatore della mostra Alberto Parodi e la scrittrice e giornalista Laura Guglielmi

‘#turismoasanremo’ nasce dall’esperienza virtuale sperimentata durante il lockdown attraverso i canali social e rappresenta la possibilità di riprendere concretamente l’attività al Forte di Santa Tecla.

Per il progetto il Comune di Sanremo ha impegnato la spesa di 12 mila euro.

L’idea di raccontare la nascita e gli sviluppi del turismo a Sanremo attraverso manifesti, immagini e documenti d'epoca nasce durante il lockdown sui canali social di Forte Santa Tecla e si concretizza oggi con una suggestiva mostra dentro gli spazi espositivi del Forte.

In un periodo in cui la nostra società ha visto stravolgere le proprie regole, in cui il concetto di turismo di prossimità è diventato non solo una necessità ma una ricchezza da valorizzare, la mostra propone un viaggio alla riscoperta della straordinaria storia di Sanremo che a fine Ottocento si afferma come una delle mete più ambite dei turisti europei. Un turismo fatto di ospitalità e grandi alberghi, promozione del territorio e di eventi, alcuni dei quali, come il Festival della Canzone o la gara ciclistica Milano-Sanremo, sono ancora oggi appuntamenti straordinari legati al nome della città.

La mostra occupa gli ambienti del piano terra di Forte Santa Tecla; sono utilizzati per la prima volta anche due ampie sale di cui si è appena concluso il restauro. Il percorso espositivo è articolato in 12 sezioni principali che illustrano diversi aspetti della nascita e dello sviluppo del turismo a Sanremo: Le origini, Il viaggio, I fiori, l’Ospitalità, Il Casinò, Il territorio, Gli Sport, La Musica, La promozione, Le celebrità e La moda.

La mostra espone una importante raccolta di manifesti originali provenienti dalla Collezione Nazionale Museo Salce – Direzione regionale Musei Veneto. Creati per pubblicizzare Sanremo come meta turistica, testimoniano anche i cambiamenti nello stile della grafica e dell’illustrazione da inizio Novecento agli Anni ’60. La promozione di Sanremo è documentata anche da una serie di filmati d’epoca, concessi dall’Istituto Luce – Cinecittà, che restituiscono al pubblico l’atmosfera e le suggestioni della Città dei Fiori e la cronaca delle numerose manifestazioni folkloristiche, sportive e culturali che la animavano tra gli Anni ’30 e gli Anni ‘50. Le fotografie storiche e i materiali promozionali (opuscoli, dépliant, cartine) conservati dall’Archivio Storico della Regione Liguria testimoniano la cura e l’attenzione dedicata a queste pubblicazioni “effimere” e l’attività dell’Azienda di Soggiorno, Cura e Turismo, attiva dagli Anni ‘20. Grande parte delle immagini in mostra provengono poi dal ricco Archivio Studio Moreschi, fondamentale custode della storia di Sanremo dall’inizio del Novecento. Le pubblicazioni provenienti dalla Biblioteca Civica Corradi di Sanremo offrono un altro elemento importante per la comprensione della nascita del fenomeno turistico: dalla prima edizione del 1855 del Dottor Antonio di Jacopo Ruffini, romanzo che diffuse la conoscenza di Sanremo in Europa ad alcune preziose riviste d’epoca. Bozzetti e materiali promozionali creati per i lussuosi alberghi della città provengono invece dall’Archivio Storico della Pubblicità di Genova che conserva l’importante produzione della stamperia SAIGA già Barabino&Graeve. Non potevano mancare gli abiti, con alcuni modelli d’epoca gentilmente concessi dal Museo Daphnè Sanremo, che consentono di ripercorrere l’evoluzione dello stile nel vestire. La mostra è arricchita dalle guide storiche della città, pubblicate a fine Ottocento, provenienti dall’Archivio Laura Guglielmi, al quale appartengono anche numerose immagini d’epoca e alcuni rari materiali promozionali. È stato inoltre possibile presentare preziosi documenti storici grazie al contributo dell’Automobile Club del Ponente.

I molteplici materiali esposti, in parte inediti, consentiranno di ripercorrere - secondo diversi punti di vista - la straordinaria storia di Sanremo nella prima metà del Novecento.

La mostra, a cura di Alberto Parodi, direttore di Forte Santa Tecla e Hilda Ricaldone, storica dell’arte, è organizzata dalla Direzione Regionale Musei Liguria e dal Comune di Sanremo e nasce grazie alla disponibilità delle diverse Istituzioni e realtà culturali italiane che hanno messo a disposizione preziosi materiali storici e di archivio: Museo Nazionale Collezione Salce – Direzione regionale Musei Veneto (Treviso), Istituto Luce - Cinecittà (Roma), Archivio storico Regione Liguria (Genova), Archivio storico della pubblicità (Genova), Biblioteca Civica “Francesco Corradi” (Sanremo), Archivio fotografico Studio Moreschi (Sanremo), Automobile Club Ponente Ligure (Sanremo) Archivio Laura Guglielmi (Genova), Museo Daphné della moda e del profumo (Sanremo).

La mostra è stata realizzata grazie al contributo della Direzione Regionale Musei Liguria e del Comune di Sanremo con il supporto dello sponsor CONAD e degli sponsor tecnici Atelier Daphnè e Hotel Marinella – Sanremo. Allestimento a cura di Elio Marchese.

Il catalogo della mostra, con testi di Barbara Borsotto, Franca Canepa, Daniela Filippi, Valentina Fiore, Leo Lecci, Rossella Masper, Alfredo Moreschi, Alberto Parodi e Hilda Ricaldone è edito da Sagep.

In allegato la presentazione della mostra