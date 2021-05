Ventimiglia: 37enne pakistano trovato morto nella zona di Roverino, era un questuante (Foto)

Un uomo di 37 anni, di origini pakistane, è stato trovato senza vita questa mattina nella zona di Roverino vicino a un cantiere. E’ stato trovato dal vice Comandante della Municipale, Sandro Villano, che stava eseguendo un sopralluogo insieme al Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino.

Sembrava che l’uomo dormisse, come spesso capita di vedere tra clochard e migranti nella zona del ventimigliese. Il vice Comandante si è avvicinato ma l’uomo non si muoveva. E’ stato dato l’allarme e, sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza, ma l’uomo era morto da tempo.

Ora è intervenuto il medico legale per appurare la situazione anche se il decesso sembra sia sopraggiunto per cause naturali. Il 37enne era conosciuto nella zona in quanto chiedeva spesso le elemosine fuori dai supermercati. Era stato diverse volte espulso e contravvenuto dalle forze dell'ordine.