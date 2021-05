L’Educamp si terrà nel mese di giugno le settimane dal 14 al 18 giugno, primo turno, e dal 21 al 25 giugno, secondo turno. Sono aperte le iscrizioni all’Educamp City di Ventimiglia, organizzato dall’associazione Polis Vts in collaborazione con il Coni point di Imperia e il Comune di Ventimiglia.

“E’ la quarta edizione che si tiene a Ventimiglia e c’è tanta voglia di ripartire dopo questo lungo e difficile momento - spiegano gli organizzatori - grazie alla sinergia e diponibilità di tante associazioni sportive del territorio pronte a scendere in campo per far provare ancora una volta un’esperienza bellissima ai bambini e ragazzi che parteciperanno". Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i cinque e i 14 anni che possono partecipare a un turno o ad entrambi.

E’ possibile effettuare la pre-iscrizione indicando nome, cognome, data di nascita e turno per il quale si chiede di essere inseriti tramite mail all’indirizzo polis.vts@gmail.com o inviando un messaggio whatsapp al numero 3914175315 a seguito verrà inviata risposta con conferma, secondo la disponibilità di posti, e l’indicazione della documentazione da portare all’iscrizione.

L’attività si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18 e i giovani partecipanti suddivisi in gruppi e guidati da educatori sportivi, avranno la possibilità di cimentarsi in divertenti attività sportive multidisciplinari nell’arco dell’intera giornata con interventi didattici ed educativi nel primo pomeriggio a cura di tecnici. Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare i seguenti numeri 3455898990 Sara, 3914175315 Manuela.