Bordighera, la Galleria dell’Accademia Balbo ospita la mostra "Oltre gli spazi"

L’Accademia G. Balbo chiude l’anno accademico con la consueta collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura tenuto dalla maestra Marta Acaso.
Dai “Paesaggi” esposti nella collettiva del 2025, che hanno esplorato ambienti esterni osservati dalle più diverse angolazioni, quest’anno l’esperienza va “OLTRE GLI SPAZI” rivolgendo particolare attenzione a situazioni del vivere quotidiano dando ampio spazio alla fantasia e all’interpretazione che vi invitiamo a scoprire nelle opere di ognuno.
La mostra comprende inoltre una sezione dedicata all’arte della ceramica che ci accompagnerà attraverso l’affascinante trasformazione della materia. Saranno infatti presenti le opere di alcune delle allieve della maestra Carol Invernici.
L’esposizione sarà ospitata nella Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3 a Bordighera dal 27 giugno al 5 luglio 2026.
L’inaugurazione si terrà sabato 27 giugno dalle ore 18.00.
La mostra sarà visitabile tutti i giorni con orario 18.00-22.00 con ingresso libero.