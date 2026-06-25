Ventimiglia, il corso Geometri CAT "Fermi" progetta il futuro: i dettagli del progetto "Verso il mondo del Lavoro" per i Geometri di domani

Orientarsi nel mercato del lavoro odierno richiede una combinazione di solide competenze tecniche e spiccate doti relazionali. È con questo obiettivo che l’Istituto Superiore "Fermi" di Ventimiglia, per l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT - ex Geometri), ha strutturato il progetto "Verso il mondo del Lavoro".

Il percorso formativo, che ha coinvolto attivamente gli studenti delle classi 3ª, 4ª e 5ª, è stato coordinato dalla Prof.ssa Maria Cristina Fuganti in stretta sinergia con la Dott.ssa Raffaella Rognoni e l'organizzazione no-profit Business Voices (BNI Foundation). Il progetto si è articolato in quattro grandi incontri in presenza, divisi in due macro-moduli: il confronto con i professionisti del settore e il laboratorio pratico di Risorse Umane.

I primi due incontri hanno offerto ai ragazzi una panoramica realistica e appassionante delle diverse anime che compongono il settore tecnico. I relatori ospitati hanno condiviso non solo il proprio know-how, ma anche l'iter formativo, le sfide quotidiane e le competenze chiave necessarie per affermarsi oggi nel mercato.

Il ciclo si è aperto con gli interventi di due figure centrali per il percorso dei futuri geometri:

Ing. Andrea Marino (Ingegnere Civile): Ha illustrato la complessità della progettazione strutturale e infrastrutturale, evidenziando l'importanza del lavoro di squadra tra ingegneri e geometri nei cantieri moderni.

Ha illustrato la complessità della progettazione strutturale e infrastrutturale, evidenziando l'importanza del lavoro di squadra tra ingegneri e geometri nei cantieri moderni. Geom. Nicola Sichetti (Geometra): Ha portato la testimonianza diretta della libera professione, spiegando l'evoluzione del ruolo del geometra, oggi sempre più orientato alla digitalizzazione, alla gestione catastale e alla consulenza tecnica.

Il secondo appuntamento ha allargato l'orizzonte verso la sicurezza del territorio e l'estetica degli spazi:

Dott. Pierluigi Torrieri (Geologo): Fondamentale per comprendere il legame tra l'attività edilizia e la tutela dell'ambiente. Ha spiegato l'importanza delle indagini geologiche e del rispetto del suolo nella progettazione.

Fondamentale per comprendere il legame tra l'attività edilizia e la tutela dell'ambiente. Ha spiegato l'importanza delle indagini geologiche e del rispetto del suolo nella progettazione. Fabio Manuello (Designer d’Interni): Ha introdotto i ragazzi al mondo dell'architettura d'interni e dell'interior design, mostrando come la sensibilità estetica e la gestione degli spazi interni completino il profilo tecnico del costruttore.

La seconda parte del progetto ha visto salire in cattedra la Dott.ssa Raffaella Rognoni, consulente HR in selezione, formazione e sviluppo del personale, nonché Coach certificata dal 2008, intervenuta come rappresentante di Business Voices. Gli studenti sono passati dalla teoria alla pratica attraverso veri e propri laboratori di orientamento.

La Dott.ssa Rognoni ha guidato i ragazzi in un percorso di consapevolezza delle proprie attitudini, avviando esercitazioni pratiche di simulazione di colloqui sia individuali che di gruppo. Ogni sessione è stata seguita da un momento di rielaborazione dell'esperienza, offrendo ai ragazzi preziosi feedback personalizzati per correggere errori comunicativi e valorizzare i propri punti di forza.

L'ultimo incontro ha visto la partecipazione ancora più attiva degli studenti, chiamati a mettersi in gioco in prima persona:

Presentazioni di sé: I ragazzi hanno sperimentato formule di elevator pitch (brevi presentazioni efficaci) ricevendo feedback immediati sulla gestione dell'ansia e sul linguaggio non verbale.

I ragazzi hanno sperimentato formule di (brevi presentazioni efficaci) ricevendo feedback immediati sulla gestione dell'ansia e sul linguaggio non verbale. Simulazioni avanzate: Nuovi colloqui di selezione individuali e di gruppo per consolidare la sicurezza in sé stessi.

Nuovi colloqui di selezione individuali e di gruppo per consolidare la sicurezza in sé stessi. Focus Esame di Stato: Una parte specifica dell'incontro è stata dedicata alla preparazione all'orale di maturità, aiutando i ragazzi delle quinte a impostare l'esposizione del proprio percorso in modo fluido, professionale e convincente davanti alla commissione.

Grazie all'impegno della Prof.ssa Fuganti, della Dirigente Scolastica Dott.ssa Blanco e alla disponibilità dei professionisti e di Business Voices, il corso CAT del Fermi di Ventimiglia si conferma un'eccellenza capace di accorciare le distanze tra i banchi di scuola e il mondo del lavoro. Un percorso completo che ha fornito alle classi terze, quarte e quinte non solo nozioni, ma una vera e propria bussola per diventare i professionisti di domani.