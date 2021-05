Ventimiglia: buona la prima per l'escursione organizzata dal MAR alla scoperta del territorio

Grande partecipazione per la nuova iniziativa per conoscere e valorizzare il territorio intemelio organizzata dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e dalla Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia. Venerdì scorso, 21 maggio, guidato dalla guida di Danila Allaria e Ivano Ferrando, un folto gruppo di curiosi esploratori ha affrontato il Circuito sui rilievi affacciati a Ventimiglia intorno alla Madonna delle Virtù.



"Si è trattato di una breve escursione lungo la salita che da via San Secondo porta al santuario di Madonna delle Virtù, ammirando lo splendido panorama, le rare orchidee e altre specie botaniche in piena fioritura, incontrate lungo il sentiero. Scendendo nell’ombroso e selvaggio vallone di S. Secondo, si è raggiunto il piccolo nucleo di abitazioni dei Martinazzi, oramai completamente abbandonato e forse per questo ricco di un misterioso e inquietante fascino" - raccontano gli organizzatori.



Il prossimo appuntamento è in calendario per venerdì' 11 giugno, con itinerario Da Airole verso Fanghetto sul sentiero botanico, con osservazione della flora locale, di cinque borgate, italiane e francesi, e di un’ansa completa del Roia. (partenza e arrivo da Airole con ritrovo alle ore 14.00 nella Piazza dei SS. Giacomo e Filippo). "Questa settimana tornano anche le escursioni didattiche sulla Via Iulia Augusta, un itinerario romano da scoprire, il cui primo appuntamento è in programma venerdì 28 maggio, a partire dalle ore 14.30, con una passeggiata esplorativa sul tracciato della Via Iulia Augusta tra il Forte dell'Annunziata e i Balzi Rossi. L'appuntamento per i partecipanti è davanti al Forte dell'Annunziata" - ricordano dal MAR.