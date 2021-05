Imperia: in via Anna Frank condominio in festa per i 100 anni di Antonina Marano

Oggi, in via Anna Frank ad Imperia è stata festeggiata Antonina Marano, vedova Licciardello che ha raggiunto i 100 anni d'età. Per il grande affetto che hanno per lei, i condomini hanno preparato una piccola festa.



A sorpresa la signora ha ricevuto una grande pianta di ibisco dai bei fiori rossi e con i presenti, scesi numerosi nel pomeriggio in cortile, ha condiviso una gustosa torta con cioccolato, panna e fragole e spento le 100 candeline. Non potevano assolutamente mancare le foto ricordo con la signora felice ed emozionata e circondata da tanta amorevolezza e simpatia.