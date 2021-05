Dal 28 giugno al via il campus ‘R…estate con noi’ di Anffas Sanremo e associazione Aquilone

Anffas Sanremo e l’associazione Aquilone presentano la seconda edizione del campus ‘R…estate con noi’ per ragazzi dai 14 ai 26 anni dal 28 giugno al 28 agosto.

Sono previste diverse attività itineranti ‘campi base’ con sede principale in corso Garibaldi 187 nei locali Lab di Anffas Sanremo.



Lo scopo è quello di promuovere, in un clima accogliente di amicizia, una gestione sana e differente del tempo libero. Sostenere una gestione in autonomia di azioni concrete di vita quotidiana come laboratori di cucina con organizzazione e preparazione della spesa e del pasto, l’esplorazione del territorio con l’utilizzo di strumenti digitali, attività al mare, sport in collaborazione con Olympia Basket.



Per informazioni: Anna 346 3597627 o Chiara 347 0962452.