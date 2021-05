Da Glori a Carpasio: domenica escursione in valle Argentina con Liguria Arte Natura

Domenica 30 maggio, escursione da Glori a Carpasio tra santuari e panorami mozzafiato. Punto di ritrovo alle 9 a Glori davanti alla Trattoria L’Oste e la Strega. L'escursione durerà fino alle ore 16 circa.

"Si parte dal piccolo borgo di Glori in posizione dominante sulla Valle Argentina, ripopolato negli ultimi anni da una comunità di giovani volenterosi, determinati e bene inseriti nella comunità locale" - spiegano i promotori - Si sale attraversando varie borgate come Glori Superiore e Fontanili fino ad addentrarsi nel fitto bosco misto, nelle terre a lungo contese tra la genovese Triora e i Savoia. Si arriva alla misteriosa località Rocca in magnifica posizione a picco sulla valle da cui il panorama volge dal mare fino al crinale del monte Saccarello. Tra muretti a secco e castagneti si prosegue fino al Santuario Madonna di Ciazzime e al paese di Carpasio. Dopo la pausa pranzo si rientra a Glori per il sentiero a mezza costa immersi nelle colorate fioriture primaverili".

Alcune informazioni logistiche:

- Difficoltà - Escursionistica - 450 m di dislivello – lunghezza 12 km

- Quota - 10 Euro a persona; gratis fino a 15 anni



- spostamento con i propri mezzi, pranzo al sacco e borraccia – scarponcini con una buona suola – bastoncini da trekking.

"Per partecipare all’escursione si richiede di accettare il regolamento di escursione con norme di sicurezza, che sarà inviato con la prenotazione. Si può prenotare prendendo contatti con la guida escursionistica AIGAE Angela Rossignoli, telefonando al numero 338 45 36 788 o scrivendo una mail a angela.rossignoli@gmail.com".