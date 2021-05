Civezza: a fine giugno il primo 'Festival del Cammino' con l'associazione Monesi Young

Per far conoscere una piccola porzione di quella Liguria di ponente che non è solo mare e spiagge, ma anche natura, storia e case di pietra, il 26 e 27 giugno si terrà a Civezza il primo Festival del Cammino ideato grazie alla collaborazione tra il comune di Civezza e l’associazione sportiva dilettantistica Monesi Young di Imperia, affiliata UISP. Due giorni di cammini suddivisi in tre escursioni immerse nei tipici uliveti terrazzati della riviera di ponente senza perdere di vista il mare sullo sfondo, rivolte sia ai camminatori più esperti sia alle famiglie.

Già da tempo il Comune di Civezza aveva intenzione di investire sul turismo sostenibile convinto che il territorio fosse un grande punto di forza. Così il Festival del Cammino diventa uno strumento di lancio strategico per questo ambizioso e importante progetto.

Destagionalizzando il turismo della riviera di ponente, non più rivolto unicamente al mare e alle spiagge, ma anche al magnifico entroterra che lo circonda, il Sindaco Giuseppe Ricca e i suoi collaboratori, si auspicano che il turista possa vivere un’esperienza a 360 gradi puntando sul proporre un’offerta diversificata e investendo sul territorio. La speranza è quella di creare un vero e proprio volano economico per tutta l’area dove molteplici piccoli e antichi borghi, ognuno con le proprie uniche peculiarità, possano preservarle e valorizzarle.

“Civezza è immersa nel verde - ha detto Giuseppe Ricca, Sindaco di Civezza - ha tanti chilometri di mulattiere, sentieri e percorsi per fare bellissime escursioni che si snodano tra ulivi secolari: alcuni hanno anche più di 500 anni. Ci sono panorami mozzafiato che si possono scorgere durante queste passeggiate. Si può andare a piedi o in bici in mezzo alla natura tutto l’anno facendo esperienze sensoriali inimmaginabili!”.

Monesi Young è un’associazione sportiva dilettantistica (Asd MY) con sede a Imperia, fondata nel 2009. Si occupa di promozione e valorizzazione del territorio e di attività sostenibili, convinta che ogni cambiamento cominci da un piccolo gesto di responsabilità. In particolare opera attraverso l’attività escursionistica pubblicizzata tramite calendario cartaceo, tramite sito web (myben.it) e le pagine social. All’interno del suo direttivo, di cui Alessandro Bellotti è alla presidenza, si intrecciano competenze e abilità più disparate che accresco il valore immateriale associativo: guide ambientali escursionistiche e naturalistiche, un maestro di nordic walking, un naturalista, un rifugista, un agronomo, un trail runner, un biker, un fotografo naturalista, un ingegnere, un fisioterapista...tutti accomunati dalla passione per le attività outdoor.

Nell’ottica di sviluppo dell’entroterra di Imperia, poco conosciuto e con grandi potenzialità, e di favorire lo sport all’aria aperta, il Festival del Cammino di Civezza ricalca alla perfezione i valori statuari di Monesi Young che, con grande impegno, ha portato avanti questo progetto con la collaborazione del comune di Civezza.

La UISP-Unione Italiana Sport Per tutti è un’associazione di promozione sociale e sportiva, nata nel 1948, alla quale l’a.s.d. MY è affiliata. Il suo obiettivo è quello di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. In quanto tale, esso è meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica. “Sportpertutti” significa ridisegnare l'attività di ogni disciplina "a propria misura", intorno al profilo di ciascuno, portando bene in luce il profilo della UISP: la cultura dei diritti, dell'ambiente, della solidarietà.

Così parla il Presidente della UISP di Imperia, Lucio Garcia, in merito al Festival del Cammino: “Intanto volevo ringraziare l’organizzazione di questo evento. Grazie al volontariato si riescono a portare a termine iniziative così lodevoli. Chiaramente mettere in sicurezza il territorio, che poi verrà visitato in occasione del Festival del Cammino, ha comportato del lavoro volontario e per questo un grande ringraziamento. Perchè questa iniziativa e perché UISP è sempre presente in questi contesti: perché UISP si occupa di promozione dello sport, di promozione sociale e di promozione del territorio. Il territorio è una peculiarità importante che va sottolineata. Siamo in un contesto territoriale veramente interessante dove la camminata deve essere un presupposto emozionale. Abbiamo il mare e le colline con i loro colori. Abbiamo una serie di condizioni davvero uniche e speriamo possano essere un presupposto educativo per tutti. Quindi sostengo l’iniziativa con la speranza che anche molti giovani possano incuriosirsi e avvicinarsi al nostro territorio e che possano così valorizzarne le risorse.”

Al seguente link il programma completo del Festival del Cammino e possibilità di iscrizione (obbligatoria – evento GRATUITO a numero chiuso e posti limitati).