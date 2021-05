Chiusavecchia: pensione canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Martin. Venite a trovarlo

Questo setter di circa un anno e mezzo è stato trovato a Borgomaro la settimana scorsa, nessuno si è fatto vivo per cui ora è alla ricerca di una casa. Lo abbiamo chiamato Martin, è dolce come il miele, educato e non tira al guinzaglio.

Venite a trovarlo al canile GLI ULIVI (Regione Gombi Ricci - strada statale n° 28, Chiusavecchia, Imperia), Vi sta aspettando.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547