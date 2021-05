Sanremo: cade albero in via Nino Bixio e distrugge alcune auto posteggiate (foto)

Poco dopo mezzanotte un grosso albero è caduto su alcune auto in via Nino Bixio a Sanremo. La caduta improvvisa ha coinvolto i mezzi posteggiati distruggendoli ma per fortuna non ha ferito nessuno. In base ai primi dati sembra che l'albero sia franato a terra improvvisamente staccandosi dal basamento.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per poco poco meno di 2 ore per tagliare la grossa pianta. Nel frattempo la viabilità sulla via è stata completamente interrotta e regolata dalla Polizia Stradale.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)