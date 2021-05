Ripristino della concessione decaduta: il Tar respinge il ricorso della Porto di Imperia Spa contro il Comune

Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso della Porto di Imperia Spa contro il Comune di Imperia per la ricostituzione della concessione demaniale dichiarata decaduta. Soltanto pochi giorni fa, la Corte di Cassazione ha confermato il fallimento della Porto di Imperia spa.



La società al centro di uno scandalo che aveva portato in carcere l'ex patron del gruppo Acquamarcia, Francesco Bellavista Caltagirone, poi assolto dalle accuse. Accogliendo le tesi dei curatori, Stefano Ambrosini e Filiberto Ferrari, e della Procura Generale, la Cassazione ha giudicato fondata l'impostazione adottata nel 2013 dal Tribunale di Imperia, che aveva dichiarato fallita la società.

La decisione assunta dal tribunale amministrativo regionale porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Il TAR ha ritenuto, in particolare, che la società non fosse legittimata all'azione e che comunque il ricorso non fosse fondato nel merito. Il Comune di Imperia è stato assistito nel giudizio dall'avvocato Paolo Gaggero, che sta seguendo per Palazzo Civico tutti i diversi sviluppi amministrativi e processuali legati al porto turistico del Capoluogo.