Sanremo: oggi anche una nave dalla Sardegna per le scogliere della zona di Pian di Poma (Foto)

Anche una nave apposita arrivata dalla Sardegna, oggi a Pian di Poma per le operazioni di ripascimento delle spiagge. L’imbarcazione, grazie alla gru che ha a bordo, ha posato una serie di massi che serviranno alla scogliera e alla costruzione del molo.

Nelle scorse settimane, lo ricordiamo, era stato posato nelle ultime ore il tubo che servirà a mettere in sicurezza lo scarico fognario in zona Foce, proprio dove sono in corso i lavori da quasi 2 milioni di euro per la costruzione delle nuove scogliere e il ripascimento delle spiagge.

I lavori per la ricostruzione delle sue scogliere in zona Pian di Poma sono fondamentali per il futuro delle spiagge della zona, tristemente nota per la continua erosione che tanti danni provoca al comparto turistico.

Oltre a quelli di Pian di Poma sono previsti finanziamenti per la diga soffolta di Bussana Mare, danneggiata dalla mareggiata del 2018, per oltre 200 mila euro. Inoltre c’è anche l’Imperatrice che è rimasta danneggiata con interventi già effettuati ma non sufficienti per riportarla alla condizioni originaria. All’orizzonte anche lavori per la zona dei Tre Ponti, ma serve un confronto con la Regione.