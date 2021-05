Sanremo: doppia seduta di Consiglio il 26 e 31 maggio con la seconda che torna finalmente 'in presenza'

Dopo diversi mesi di Consigli comunali su piattaforma on line, anche la politica a Sanremo torna ‘in presenza’. Lo fa con il consiglio comunale del prossimo 31 maggio, che vedrà i partecipanti all’assise, tornare nella classica aula di palazzo Bellevue.

Il Consiglio è stato convocato per una doppia seduta, il 26 e appunto il 31 maggio ma il fatto nuovo è proprio quello di ritornare in aula, dopo mesi di Consigli fatti da casa con le webcam ed il sistema allestito sulla piattaforma ‘Zoom’ dal centro elaborazione dati del Comune matuziano.

Sarà sicuramente un appuntamento particolare, come quello dei primi mesi estivi del 2020 dopo il ‘lockdown’ anche se, in questo caso, la lontananza dai banchi del Consiglio è stata decisamente più lunga. Almeno per ora, ovviamente, non sarà consentito il pubblico, che potrà continuare a seguirlo sulla classica piattaforma web ma, anche il ritorno del Consiglio ‘in presenza’ (che sarà incentrato sul bilancio) è una ulteriore testimonianza di ripartenza della vita normale e con la Liguria per la nostra provincia che si accinge a diventare ‘bianca’.

Da sottolineare che, nelle ultime settimane, i Consigli comunali di Imperia e Ventimiglia si sono invece regolarmente svolti 'in presenza', pur sempre senza pubblico.