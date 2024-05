Sanremo, Gianni Rolando incontra i commercianti di via Palazzo

Il candidato sindaco del centrodestra civico e politico Gianni Rolando ieri pomeriggio, accompagnato dai candidati al consiglio comunale di FdI Tonino Consiglio ed Elisa Balestra, ha incontrato i commercianti di via Palazzo.



È stata occasione per ascoltare le esigenze e le problematiche esposte dai commercianti a Rolando. “Via Palazzo - ha detto Rolando - è una via importante per lo shopping e va sicuramente più valorizzata.”