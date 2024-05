Elezioni Sanremo: domenica prossima presentazione all'Ariston dei candidati nella Lista di Forza Italia

Forza Italia è in grande fermento per l’evento di domenica 5 maggio alle ore 18 presso il Teatro Ariston di Sanremo.

"Sarà l’occasione per presentare la nostra visione di Città insieme a tutta la coalizione di centrodestra per Gianni Rolando Sindaco (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, UDC, Andiamo! e Sanremo Domani) - spiega Simone Baggioli, Coordinatore Provinciale Forza Italia - in una cornice spettacolare e con tanti ospiti. Ringrazio in maniera particolare, per il supporto, la disponibilità e per il grande lavoro di squadra tutti i componenti del coordinamento provinciale di forza Italia, il delegato cittadino di Ventimiglia nonché consigliere comunale e provinciale Gabriele Amarella, oltre a Franco Ventrella capogruppo in consiglio comunale a Ventimiglia, il vice sindaco Marco Agosta, l’Assessore Milena Raco, la consigliera comunale Franca Bonadonna, il coordinatore regionale dei Giovani Davide Longordo, il vice segretario regionale nonché delegato cittadino di Bordighera Filippo Bistolfi, il sindaco di Caravonica Angelo Dulbecco, i miei colleghi in consiglio comunale a Sanremo Patrizia Badino, Andrea Artioli e Giampiero Correnti, il delegato cittadino di Sanremo Dino Sandiano e il nostro responsabile provinciale dei Seniores Roberto Pecchinino senza dimenticare il prezioso lavoro del nostro responsabile per la composizione delle liste, gestione social e coordinamento campagna elettorale a Sanremo, Claudio Barbero.

Quella di domenica sarà l’occasione per conoscere di persona tutti i candidati nella Lista di Forza Italia, frutto dell’impegno e del lavoro di squadra del nostro coordinamento provinciale".