Elezioni Sanremo, la candidata Martini a dibattito con l'ex senatore Gianluigi Paragone (foto)

Ieri sera il candidato sindaco per il Movimento Indipendenza Erica Martini ha incontrato e dibattuto con l'ex senatore Gianluigi Paragone, in occasione della presentazione del suo ultimo libro "Moderno sarà lei".

È stato un incontro animato da un intenso dibattito, allietato da un momento musicale che ha visto esibirsi il soprano Kateryna Markhnyk accompagnata al pianoforte dalla stessa Erica Martini.

"Le idee contenute nel libro scritto da Gianluigi Paragone sono in perfetta sintonia con molti dei punti qualificanti il programma politico del Movimento Indipendenza", dice Erica Martini che prosegue " E' un libro che non ha paura di denunciare la deriva che stiamo subendo tra cibi sintetici ,natura sovvertita ed intelligenza artificiale. Anche noi del Movimento Indipendenza siamo critici verso una Modernità esasperata che ha travolto il mondo dei nostri nonni e dei nostri genitori, siamo convinti che, in un certo senso, fossero sufficienti i dischi, i DVD, le Polaroid e le tante cose genuine e tradizionali di un tempo passato, facendo a meno di microfoni, telecamere e autovelox che ci fanno vivere eternamente spiati e controllati"

" Essendo io una persona estremamente positiva, ho chiesto a Gianluigi Paragone in cosa possiamo sperare per non rinchiuderci egoisticamente nel nostro privato.

Conclude Erica Martini " Vogliamo recuperare una vita vera e genuina meno sintetica ed artefatta, vogliamo un 'Italia che difenda il suo made in Italy che recuperi la sovranità perduta, che in Europa e nel mondo non sia un vassallo di poteri fuori dal proprio contollo: vogliamo che nel cuore di ogni Italiano risuoni nuovamente con forza la parola Appartenenza”.